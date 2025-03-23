21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü anlamlı bir etkinliğe imza attı. Zübeyde Hanım Özel Uygulama Okulu’nda düzenlenen organizasyonda, Down sendromlu öğrenciler için floor curling ve dart etkinlikleri gerçekleştirildi.

Öğrenciler, spor etkinlikleriyle hem keyifli vakit geçirdi hem de becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikte özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarına yönelik farkındalık oluşturulurken, sporun birleştirici gücü bir kez daha ön plana çıktı.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, Down sendromlu bireylerin spor yoluyla toplumla daha fazla kaynaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Öğrenciler ve öğretmenleri ise etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde yapılan bu tür organizasyonların, toplumda farkındalığı artırarak özel bireylerin hayatlarını daha kolay ve keyifli hale getirmesi amaçlanıyor.