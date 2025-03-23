Eğitim gördüğü Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde futbol oynarken Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak ile tanışan Hasan Dündar, bocce sporunu yapmaya karar verdi.

Antrenmanda yaptıkları çalışmaları ablası Derya Dündar ve kardeşi Gamze Dündar'a anlatan Hasan Dündar, kardeşlerinin de bocceye ilgi duymasını sağladı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun lisanslı sporcusu olan 3 kardeş, 10 yılı aşkın süredir şampiyonalara birlikte hazırlanıyor.

Aynı zamanda Hitit Üniversitesinde yüksek öğrenim gören 3 kardeş, bu yıl 19-28 Nisan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

13 YILDA 20 MADALYA

Hitit Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi ve milli sporcu Hasan Dündar, AA muhabirine, ablası ve kardeşiyle birlikte 13 yıldır bocce sporu ile ilgilendiğini belirtti.

İlk şampiyonluğunu 2015'te elde ettiğini aktaran Hasan, şunları söyledi:

"2015'te kendi kategorimde Türkiye şampiyonu olduktan sonra ilerleyen yıllarda da şampiyonluklar elde ettim. 2019'da milli takım seçmelerini kazanarak Balkan Şampiyonası'nda katıldım. Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda Balkan şampiyonu olduk, 13 kupa ve 17 madalya kazandık. Avrupa Şampiyonası için büyükler kategorisinde seçmeleri kazandım ve A milli oldum. 13 yılda 13 ulusal, 7 de uluslararası olmak üzere 20 madalya kazandım. Türkiye'de 5 şampiyonluğum, ayrıca Balkan şampiyonluğum var. Kendi federasyonumda yıldızlar, gençler ve büyüklerde şampiyon olan ilk ve tek sporcuyum."



Hasan Dündar, lise yıllarında milli sporcu olmanın hayalini kurduğunu, bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu vurguladı.

Kardeşleriyle birlikte Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını anlatan Hasan, "Önce 19-28 Nisan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na, ardından temmuzda Avrupa Şampiyonası, sene sonuna doğru da dünya şampiyonası yapılacak. Bunlara hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımıza başladık, tam gaz devam ediyoruz." diye konuştu.

Kardeşleriyle aynı sporu yapmanın avantajlarının olduğunu bildiren Hasan, "Öncelikle kendi içimizdeki birlikteliği sağlıyor. Biz ortaokul ve lise zamanlarında sporu stres atabilecek bir aktivite olarak görüyorduk. Sosyal aktiviteler de yapıyorduk. Ailecek stres atacağımız bir aktivite olarak başladık, zamanla başarı almaya başladık. Gün geçtikçe daha çok bağlandık bu spora." şeklinde konuştu.

Hasan Dündar, bocce sporunun kişinin zihinsel gelişimine katkı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bocce sporu hızlı düşünme, pratik düşünme, konsantrasyon ve odaklanma becerisini artıran bir spor. Yabancı kaynaklara göre bocce sporunun Alzheimer ve demans hastalıklarına iyi geldiğine dair çalışmalar da var. Bunun dışında el-göz koordinasyon becerisini geliştiren bir spor. Türkiye'de yaygınlaşıyor. İlk katıldığımda Bocce Türkiye Şampiyonası 300-400 sporcu ile yapılırdı. Son yapılan Türkiye Şampiyonası'na 2 bin 500 sporcu katıldı."

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Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi abla Derya Dündar da çok sevdikleri için uzun süredir bocce sporu ile ilgilendiklerini anlattı.

Üç kardeşin birlikte aynı sporu yapmasının çok güzel bir his olduğunu anlatan Derya, "Tecrübelerimizi birbirimizle paylaşabiliyoruz. Birbirimizi anladığımız için de her anlamda destek olabiliyoruz. Böyle faydaları var. Bocce güzel bir spor, herkese tavsiye ederim. Kişinin zihinsel gelişimini destekleyen bir spor. Bana bu anlamda faydaları oldu." ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencisi Gamze Dündar ise küçük yaşta başladığı bocce sporunda kariyer yapmak istediğini belirterek, "Bocce sporu benim için rahatlamayı ifade ediyor. Top attıkça rahatladığımı hissediyorum. Güzel bir spor. Sosyal medyada vakit geçirmektense bocce sporuyla ilgilenmek çok daha iyi. Bundan sonraki hedefim milli sporcu olmak." değerlendirmesinde bulundu.