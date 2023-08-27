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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak bölgesinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda EYP’nin patlaması sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun (29) şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Bakan Yaşar Güler’in Başsağlığı mesajına yer verildi. Paylaşımda, “Kahraman silah arkadaşımız 26 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.