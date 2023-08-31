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30 Ağustos'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Tütün İskelesi önünden start alan bisiklet turu dört etaptan oluşuyor. Turun ilk etabı Samsun'da başlayıp Havza'da sona ererken, ikinci etap ise bugün saat 08.00'de Havza'da başlayıp Amasya'da sona erdi. Turun üçüncü etabı ise yarın Çorum'da gerçekleşecek. Saat 08.00'de Amasya'dan start alacak olan üçüncü etap Çorum'da sona erecek. Saat 11.00'de Çorum Valilik önünden yeniden başlayacak olan üçüncü etabın son turu Çankırı'da tamamlanacak. Turun son etabı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak.

Dört etapta 100 bisikletçi toplam 600 kilometre pedal çevirmiş olacak. Tur kapsamında geçilen güzergahlara kurulacak çadırlarda etkinlik ve geçilen bölgenin tanıtımı yapılıyor.