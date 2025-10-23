29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi tarafından bisiklet turu düzenlenecek.

Etkinlik, 28 Ekim Salı günü saat 14.30’da başlayacak. Bisiklet tutkunları Şehitler İtfaiye Parkı’ndan start alarak Millet Bahçesi’nde turu tamamlayacak.

Tur sonunda düzenlenecek çekilişle 10 bisiklet, 20 kask, 20 suluk ve 20 eldiven hediye edilecek.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tüm vatandaşları ve bisiklet severleri Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak üzere etkinliğe davet etti.