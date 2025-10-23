26 Ekim Pazar günü oynanacak U14 Ligi 6. hafta maçında İkbalspor ile İskilipgücü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi İskilipgücü Yönetim Kurulu, geçtiğimiz gün vefat eden Kulüp Başkanı Nihat Armutcu’yu anmak amacıyla anlamlı bir girişimde bulundu.

Kulüp, “Başımız Sağolsun. Seni Asla Unutmayacağız” yazılı pankart ve Nihat Armutcu’nun fotoğrafının yer aldığı tişört ile maça çıkmak için Futbol İl Temsilciliği’ne dilekçe gönderdi. Futbol İl Temsilciliği, İskilipgücü’nün talebini kabul ederek onayladı.

Bu gelişme ile hafta sonu oynanacak İkbalspor-İskilipgücü U14 maçında her iki takım da pankart ve tişörtle sahaya çıkacak, genç sporcular merhum başkanlarını saygıyla anacak.