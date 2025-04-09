Hal esnafı ile de sohbet eden Başkan Yardımcısı Candan, halden vatandaşın sofrasına giden ürünlerde bir sıkıntının olmadığını ifade etti. Denetimlerin hem semt pazarlarında hem de Sebze ve Meyve Hali’nde devam ettiğini ifade eden Candan, “Ülkemizin muhtelif yerlerinden şehrimize gelen sebze ve meyvelerin denetim ağında kontrollerimizi gerçekleştirdik. Halimize gelen ürünlerin pazarlara, marketlere ve ilçelere sevkiyatının yapıldığı anda denetimlerde bulunduk. Denetimlerde gördük ki buraya gelen ürünler kalitesine göre kalem kalem ayrılıyor, isteyen istediği ürünü alabiliyor. Akışta herhangi bir problem yok. Çorum Sebze ve Meyve Hali’nde her isteyene istediği kalitede, istediği türde sebze ve meyvenin mevcut olduğunu gördük. Denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİZİM PAZARCIYI KANDIRMA ŞANSIMIZ YOK”

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nin denetimlerinde açıklama yapan hal esnafı pazarcıyı kandırma gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ifade etti.

Ürünleri kalitesine göre kalem kalem ayırdıklarını ifade eden hal esnafı, “Bizler pazarcı esnafımıza ürünleri veriyoruz. Onlar bu ürünleri satıyorlar ve sattıktan sonra parasını ödüyorlar. Bizim onları kandırmak, araya kötü ürün koymak gibi bir şansımız yok” ifadelerini kullandılar.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ