Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’ne giderek incelemelerde bulundu ardından ise hal esnafı ile bir araya geldi. Başkan Aşgın Çorum Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarlar Derneği Başkanvekili İsmail Sungur, Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri ve hal esnafımızla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Çorum pazarlarının Türkiye’ye örnek olması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Başkan Aşgın “Gerek hemşehrilerimizin gerekse esnafımızın mağduriyet yaşamamaları için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. İşini layıkıyla yapan başımızın tacı esnafımızın yanında, işine hile katanın ise her zaman karşısındayız” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR