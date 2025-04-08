Aşgın, kendisine tepki olarak domatesleri kasalarla çöpe döken pazar esnafının kendisinden özür dilemek için aracı gönderdiğini söyledi. Bu saygısızlığın şahsına olmadığını ifade eden Aşgın, teklifi kabul etmediğini belirterek şunları söyledi: "Domatesi döken kardeşimiz de bizim insanımız. Özür beyan etmek üzere bir takım aracılar ortaya koydu. Ben de ona şunu ifade ettim, bu saygısızlığı şahsıma yapmadığınız için şahsıma gelerek özür dilemenize hiç gerek yok. Video çekmeyi seviyorsunuz bir videoyla da tüm hemşehrilerimizden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür dileyebilirsiniz."

“DEVLETİMİZ TOKAT ATMASI GEREKEN YERDE TOKAT ATAR”

Aşgın, "Devletimiz çok büyüktür tokat atması gerektiği yerde tokat atar balyoz olur ama gül vermesi gerektiği yerde de bunu verir. Bu kardeşimiz de 'kardeşimiz diyorum, hatalı davranmış olabilir' özür dilemek isterse de bunun bizim şahsımızla alakası yok kamuoyundan özür dilemeli. Kamuoyundan da gerekli karşılığı bulacaktır.” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz haftalarda Çarşamba pazarı denetimi gerçekleştirmişti. Denetim sırasında bazı tezgâhlarda ön kısımda taze, arka kısımda ise çürük ürünlerin bulunduğu ve hileli satış yapıldığı tespit edilerek pazarcılar uyarılmıştı. Başkan Aşgın’ın bu denetimi, tüm Türkiye’nin büyük desteğini topladı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Denetim sonrası pazarcı Z.R, halkın tepkisine karşılık olarak elindeki domatesleri çöpe döktü. O anları kayıt altına alan Y.I ise “Dök, dök! Kimse ucuza yemesin” diyerek skandal sözler sarf etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve halkın tepkisini toplayan görüntüler sonrası Çorum Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

17.2 MİLYON TL’YE KADAR CEZA İŞLEMİ BAŞLATILDI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, olayın ardından yaptığı açıklamada, pazarcı Z.R ve görüntüleri çekerek “Dök, dök! Kimse ucuza yemesin” diyen Y.I hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını belirtti. Pazarcılara ve malların gerçek sahibi olan hal esnafı H.T. ve S.T.’ye ait "Z…" unvanlı firmaya toplamda 1.4 milyon TL’den 17.2 milyon TL’ye kadar para cezası işlemi başlatıldı.