CHP Çorum İl Örgütü'nde 1 Şubat 2026 Pazar günü Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yapılacak “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için hazırlıkları yoğun bir tempoda sürdürülüyor.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP Parti Meclisi Üyeleri Uğurcan İrak ve Nazan Yurttutan Güneysu ile birlikte miting hazırlıkları kapsamında Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti.

İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticilerinin de hazır bulunduğu Pazar gezisinde vatandaşlarla sohbet eden CHP heyeti, 1 Şubat 2026 Pazar günü Genel Başkan Özel’in katılımıyla Çorum’da düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine davette bulundu. Demokrasi, özgürlük ve halk iradesi vurgusunun öne çıktığı buluşmada, mitingin güçlü bir toplumsal mesaj taşıdığı ifade edildi.

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek tüm Çorum halkını ve yurttaşları mitinge katılmaya çağırdı. Mehmet Tahtasız, “Milletin iradesi, geleceğimizin güvencesidir. Gelin, birlik olalım ve omuz omuza sahip çıkalım” dedi.

İl Başkanı Dinçer Solmaz da semt pazarı ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem hayırlı işler temennisinde bulunduklarını hem de ülkemizin ve ilimizin gündemine ilişkin taleplerini dinlediklerini belirtti. Solmaz: “Vatandaşlarımız ile esnafımızı demokrasiye, halkın iradesine ve ortak geleceğimize sahip çıkmak amacıyla düzenleyeceğimiz mitingimize davet ederek, 1 Şubat 2026 Pazar günü Abide Meydanı’nda buluşma çağrısında bulunduk” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi