Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, kanser taramalarında erken tanının önemine dikkat çekerek, il genelinde ücretsiz meme kanseri taramalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılı içerisinde Mobil Kanser Tarama Aracı ile il merkezi ve ilçelerde 40-69 yaş aralığındaki 2 bin 496 kadına ücretsiz mamografi çekimi yapıldı. Gerçekleştirilen taramalarla, meme kanserinde erken tanı oranının artırılması hedefleniyor.

Öte yandan, Çorum’da kanser tarama kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli yatırımlar da hayata geçirildi. 4 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi’nde, erken tanı kapasitesini artırmak amacıyla yeni mamografi cihazı hizmet vermeye başladı. Bu merkezde 40-69 yaş aralığındaki kadınlar, iki yılda bir ücretsiz mamografi çekimi yaptırabiliyor.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen yeni mamografi cihazının, 3 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi’nde çok kısa süre içerisinde hizmete alınacağı bildirildi. Böylece il genelinde tarama hizmetlerine erişimin daha da kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, erken tanının hayat kurtardığını vurgulayarak, risk grubundaki kadınları ücretsiz tarama hizmetlerinden faydalanmaya davet etti. Zehir, kanserle mücadelede farkındalık ve düzenli taramaların hayati önem taşıdığını ifade etti.

