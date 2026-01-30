Çorumlu hemşehrimiz, Ankara – Mamak’ta ikamet eden ve bir süre TBMM’de görev yapan Serdar Özkanatoğlu, hayatını kaybetti. Bir süre CHP Milletvekili Umut Akdoğan'la birlikte çalışan Serdar Özkanatoğlu, Bayındır Barajı’nda ölü olarak bulunmuştu. Özkanatoğlu'nun ölümü başta ailesi olmak üzere CHP camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi Ankara’da Mamak Ortaköy Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, BelPlas Genel Müdürü Haydar Demir, başta olmak üzere, çok sayıda siyasetçi de katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi