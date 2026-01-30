Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Çorum SMMMO) delegesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zehra Demir, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından atama yoluyla Hizmet Akdi ile Çalışanlar Komisyonu üyeliğine seçildi.

Çorum SMMMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu komisyonun mesleğin gelişimi ve çalışma hayatında karşılaşılan sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin oluşturulması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, komisyon üyesi olarak görev alacak olan Zehra Demir’in; hizmet akdi ile çalışan meslek mensuplarının haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki sorunlarının üst birlik nezdinde daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sunacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu görevlendirme ile birlikte Çorum SMMMO’nun TÜRMOB bünyesindeki temsil gücünün arttığına dikkat çekilirken, meslek camiasında farklı çalışma modellerine ilişkin görüş ve beklentilerin karar alma süreçlerine yansıtılması açısından da önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi