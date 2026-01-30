Restoran ve kafelerde servis, kuver ve masa gibi ek ücretlerin talep edilmesi yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.

Mevcut uygulamada işletmeler servis ücreti gibi ek kalemleri fiyat listelerinde açıkça belirterek ücret talep edilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu uygulama tamamen yasaklandı.

Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza kesilebilecek. Tüketici sadece sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek.

Bahşiş uygulaması gönüllülük esasıyla olduğu için devam edecek.