Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çorum genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği bildirildi. Uyarıya göre rüzgarın saatte 40-60 kilometre, yüksek kesimlerde ise 60-80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı

Uyarının 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar geçerli olacağı belirtilirken, vatandaşların Meteoroloji’nin güncel duyurularını takip etmeleri istendi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ