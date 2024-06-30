Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında akşam saatlerinde tezgâhlar kaldırıldıktan sonra oluşan kirliliğe karşı çalışmalarını sürdürülüyor.

Her gün akşam saatlerinde pazar yerlerini temizleyerek yıkama çalışması Çorum Belediyesi ekipleri, son günlerde hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte, sebze ve meyve atıklarından kaynaklanan kötü koku ve haşere üremesi gibi sorunlara karşı yoğun bir temizlik mücadelesi vermeye devam ediyor.



Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Buharaevler Mahallesi’ndeki Perşembe pazarı ve Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Cuma pazarında zabıta ekipleriyle birlikte çöp poşeti dağıtarak, esnafı sebze ve meyve atıklarının çöpe atılması konusunda uyardı. Saat 20.00’den sonra zabıta ve temizlik ekipleri ile birlikte pazar yerlerini denetleyen Başkan Yardımcısı Turhan Candan, pazar esnafının uyarıları dikkate aldığını ve büyük ölçüde kurallara uyulduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Halkın güvenli ve temiz bir ortamda alışveriş yapması için çalışmaların devam edeceklerini vurgulayan Candan, “Çorum’da güvenilir ortamda pazar alışverişi yapabilmeye yönelik belediyemizin aldığı tedbirler sıkı bir şekilde denetlendi. Akşam 20.00 itibari ile biten alışveriş sonrasında temizlik çalışmalarımıza artık daha erken başlıyoruz. Pazarcılar odası ve esnafımızın verdiği destek ile daha sağlıklı sonuçlar alacağız. Bunun dışında pazar yerinde daha sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması için de zabıta ve temizlik işleri ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor.” dedi.

12 ESNAFA CEZA UYGULANDI

Perşembe ve Cuma pazarlarında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 12 esnafa ceza uyguladıklarını kaydeden Candan, “Atıkları çöp poşetine koymayan veya konteynırlara atmayan esnafımıza yönelik zabıta personelimiz gerekli tutanakları tutarak cezai işlem uyguluyor. Pazar esnafımızın büyük çoğunluğu bu koyduğumuz kurallara uyuyor. Ancak kurallara uymayan esnafımıza cezai işlem uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.