Özel Pınar Koleji öğrencisi Yahya Uğur, LGS’de Fen Bilimleri alanında yaptığı bir yanlış ile aldığı 494.81 puanla Çorum birincisi olmayı başardı.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Haziran 2024 günü yaptığı LGS kapsamında “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” sonuçlarına göre il birincisi olan Yahya Uğur ülke genelinde de sıralamaya girmeyi başararak Çorum’un da gurur oldu.

Özel Pınar Eğitim Kurumları Kurucusu Murat Yıldırım ve Özel Pınar Slimkent Kampüsü Okul Müdürü Hasan Tay da LGS’de Çorum birincisi olan Yahya Uğur’u ödüllendirerek, kendisini, ailesini ve öğretmenlerini kutladı.

Azime Uğur ve memur emeklisi olan Yusuf Uğur çiftinin oğulları olan Yahya Uğur için düzenlenen törene okul idareci ve öğretmenleri de katıldı.

YILDIRIM: “ÇORUM ARTIK

EĞİTİMİYLE DE ANILIYOR”

Kurum olarak doğan çocuktan üniversiteye gidecek gence kadar herkese hizmet verdiklerini, anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve teknik liseye öğrenci aldıklarını ve ilimizin ilk özel okulu olduklarını hatırlatan Özel Pınar Eğitim Kurumları Kurucusu Murat Yıldırım, 34 yıllık serüven içerisinde onbinlerce öğrenciyi üniversitelere göndermekten, her yıl Çorum birincisi çıkarmaktan dolayı gurur duyduklarını, eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir şehir için ne denli önemli olduğu dile getirdi.

Çorum’da 1990 yılında Ensar Dershanesi olarak yola çıktıklarını, Özel Pınar Koleji’nin ise 1991’de kurulduğunu, 34 yıllık bir serüven olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini bildiren Murat Yıldırım, “Bu süreçte üniversiteye onbinlerce öğrenci gönderdik, 40 bin civarında da okullarımızda öğretim gören öğrencilerimiz, görev yapan öğretmenlerimiz var. Köklü bir kurumuz, Çorum’a verdiğimiz hizmetten dolayı da mutluyuz, gururluyuz.

Her dönemde Çorum’un ilklerini çıkardık, Pınar Koleji olarak yıllarca Çorum’da birincilikler elde ettik. Bu sene de LGS’de Çorum birincisini çıkarttık. Türkiye genelinde 9 ilde okullarımız var. 9 ilde MY Eğitim Kurumları olarak, Çorum’da da Özel Pınar Eğitim Kurumları olarak devam etmekteyiz. Ankara, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Karabük gibi illerde Çorum eğitimle de anılıyor. Çorum’a olan VEFA borcumuzu da bu şekilde ödemeye çalışıyoruz. Çorum’un ismini de Türkiye’nin her tarafına duyuruyoruz. Çorum artık birçok ilde eğitimle de anılıyor.



“EĞİTİM OLMAYINCA

HİÇBİR ŞEY OLMAZ”

Elbette ki leblebi ve sanayi çok önemli ama esas olan kültürdür, eğitimdir. Eğitim olmayınca hiçbir şey olmaz. Çocuk eğitimli ise işini de kurar, fabrikasını da kurar, hem kendine, hem ailesine, vatanına, milletine faydalı olur. Önemli olan insanı eğitmek ve eğitimin kalitesini artırmaktır. Bizler de eğitimin kalitesini artırmak için tüm altyapılarımızı oluşturduk, güçlü bir kadro ile yolumuza devam ediyoruz. Slimkent kampüsünde ilkokul, ortaokul ve ana sınıfımız var. Anadolu Lisesi eski binamızda devam ediyor. MY Koleji olarak Tasarım Teknoloji Lisesi açtık. Ankara yolu üzerinde, hastane karşısında eğitimlerimiz devam ediyor. Burada Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek tasarımlar yapılıyor. Kurum olarak doğan çocuktan üniversiteye gidecek gence kadar herkese hizmet vermekteyiz. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve teknik liseye öğrenci alıyoruz. Gerçekten mutlu bir gündeyiz. Güçlü bir ekip ve kadroyla, ailelerimizle bu başarıların devam edeceğine inanıyorum. Ben çocuklarımızdan, öğretmenlerimizden ve yaptığımız işten gurur duyuyorum. Bu başarınız devam etmesini istiyoruz” dedi.

Bu sene de LGS’de Çorum birincisi çıkarmanın onur ve gururunu, mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Murat Yıldırım, Çorum birincisi olarak büyük bir başarıya imza atan Yahya Uğur’u, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti.

Murat Yıldırım, Yahya Uğur’un özel isteğini yerine getirerek kendisine cep telefonunun yanı sıra eğitimin temeli olan Özel Pınar kalemi hediye etti.

Yahya Uğur’un annesi Azime Uğur ise, “Aklımıza gelmeyen Özel Pınar sayesinde başımıza geldi” diyerek başarıda emeği olan okul idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafları ile sona erdi.