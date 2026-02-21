DEVA Partisi Çorum İl Başkanlığı, Ramazan ayının başlaması nedeniyle Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlara hurma ve imsakiye dağıttı.

DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Özateş beraberinde İl Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, Halka İlişkiler Başkanı Hacer Yılmaz, İl Sekreteri Kenan İlgezdi, Genç Devacı Elvin Aslanlı ve Kemal Aslan ile Pazar esnafı ve vatandaşlara DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın selamlarıyla hurma ve imsakiye dağıttı.

Özateş ve beraberindeki heyet esnaf ve vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileğinde de bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi