Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen İstiklal Marşı konulu bilgi yarışması büyük bir gurur ve heyecanla gerçekleştirildi.

Programda, Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı’nın anlamı ve milli mücadelenin ruhu bir kez daha vurgulandı. Öğrenciler, hem bilgi düzeyleri hem de özgüvenleriyle takdir toplarken, milli şairin “Asım’ın nesli” idealine yakışır bir duruş sergiledi.

Çorum Belediyesi Spor Salonu’nda ilçe finallerinin ardından düzenlenen il finalinde birincisi Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi oldu. Yarışma sonucunda Bayat’ın ardından ikinciliği Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi; üçüncülüğü ise Çorum merkez Fatih Anadolu Lisesi kazandı.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın da katıldığı ödül töreninde dereceye giren okullar ve yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edilirken, organizasyonda emeği bulunan idareci ve öğretmenlere de teşekkür edildi.

Yetkililer, bu anlamlı gün vesilesiyle İstiklal Marşı’nın yalnızca bir şiir değil, bir milletin karakterini ve bağımsızlık iradesini yansıtan güçlü bir değer olduğunu vurguladı. Çorum’da düzenlenen etkinlik, genç nesillerin milli ve manevi değerlere bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR