Çarşamba Pazarı girişinde “Şehitler İçin Lokma, Vatan İçin Bayrak” teması ile düzenlenen etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Karaca, MHP İl Başkan Yardımcıları Sinan Eryücel, Tuncay Koçak, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Pazarcılar Odası Başkanı Arap Ali Gür, Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek başta olmak üzere çok sayıda esnaf katıldı.

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası tarafından aziz şehitlerimizin hatırası için düzenlenen etkinlikte pazarı ziyaret eden vatandaşlara şanlı bayrağımız dağıtılırken, şehitler anısına yapılan lokma ikram edildi.

Çarşamba Pazarı’nın Türk bayraklarıyla donatıldığı etkinlikler kapsamında konuşan Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Başkanı Arap Ali Gür, pazar esnafının her zaman milletin ve devletin yanında yer aldığını ve almaya devam edeceğini kaydetti.

“Bu topraklar, büyük bedeller ödenerek vatan oldu. Şehitlerimiz bizim baş tacımızdır, bayrağımız namusumuzdur. Pazarcı esnafı olarak yalnızca tezgâh açan değil, milli ve manevi değerlerine her şartta sahip çıkan bir duruşun temsilcisiyiz. Lokmamız şehidimiz için, bayrağımız vatan içindir” diyen Oda Başkanı Gür, birlik ve beraberlik önemine de değindi.

Birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesi olan anlamlı etkinlikte, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve bayrağımızı gururla dalgalandırmanın onurunu yaşadıklarını belirten Milletvekili Tahtasız da: Bayrağımız, şehitlerimizin kanıyla rengini almış kutsal bir değerdir. Nusaybin’de yaşanan bayrak indirilmesi gibi acı olaylar bizlere bir kez daha göstermiştir ki, bu bayrak yalnızca bir bez parçası değil; bağımsızlığımızın, onurumuzun ve milletimizin varlığının sembolüdür. Bizler, her koşulda bayrağımızı korumaya, dalgalandırmaya ve şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya kararlıyız. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emek veren herkese ve değerli Başkanımız Ali Gür’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda diğer konuşmalar ve duanın ardından bayrak ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

Muhabir: Haber Merkezi