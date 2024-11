Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz, Lozanevler semtinde her hafta Salı günleri kurulan pazarda her geçen gün yoğunluğun arttığını ve buna paralel olarak da bir takım sorunların ortaya çıktığını ifade etti.

Bu sorunlardan birinin de uzun yıllardır kullanılan pazar yerinin zemini olduğunu vurgu yapan Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz, zeminde oluşan çukurlar ve yıpranmadan dolayı hem pazarcı esnafını hem de pazara çıkan vatandaşları zor duruma düştüğünü dile getirdi.

Pazarcı esnafının daha rahat bir ortamda çalışması, vatandaşların da alışverişlerinin daha sağlıklı yapabilmeleri için ortaya çıkan sorunu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ilettiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz, her zaman ve her konuda esnaf dostu olduğunu gösteren Başkan Aşgın’ın da konuya duyarsız kalmadığını kaydetti.

Çorum Belediyesi ekipleri tarafından Salı Pazarı zemininin sıcak asfaltla kaplandığını ve artık hem pazarcılar, hem de vatandaşların rahat edeceğini belirten Erdoğan Yılmaz, pazaryerinin, yapılan çalışmayla birlikte daha modern bir görünüme kavuştuğunu anlattı.

Başkan Erdoğan Yılmaz, esnaf dostu başkan olduğunu bir kez daha gösteren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve belediye başkan yardımcıları ile emeği geçenlere teşekkür etti.

