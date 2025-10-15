Toplantı, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Derviş Günday Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın pazar ziyareti sırasında bazı pazarcı esnaflar arasında küçük çaplı bir tartışma yaşanmış, bu olay kısa sürede kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Söz konusu gelişmelerin ardından toplanan pazarcı esnafı, oda yöneticileri ve hukukçular eşliğinde süreci tüm yönleriyle değerlendirdi. Toplantıda, olayın hukuki boyutuna dair detaylı bilgilendirme yapılırken, benzer olayların tekrar yaşanmaması için izlenecek yol haritası da ele alındı.

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin menfaatlerini korumaya ve haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıda ayrıca, Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz’ın yaşanan sürecin ardından ilgili kurumlarla yaptığı görüşmelerin detayları da katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantı, istişare ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi