10 Mayıs'ta Ulukavak Mahallesi Güneşevler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında Hacı Öztemel(65) ile eşi Melek Öztemel'in (63) yaşadığı dairede piknik tüpü patladı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlama sonucu yaralanan Hacı Öztemel ve Melek Öztemel sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Melek Öztemel, 2 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Hacı Öztemel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Editör: Haber Merkezi