Patlama riski bulunan alanlarda zorunlu hale gelen Ex-Proof ekipmanlara yönelik talep hızla artarken, SESA Grup & VENSİS üretim ve tedarik kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni iş birliklerine imza atıyor. Şirket, 2026 yılına daha güçlü bir kapasiteyle girmeyi hedefliyor.

Sanayide iş güvenliği standartlarının yükselmesiyle birlikte Ex-Proof (patlamaya dayanıklı) ürünlere olan talep her geçen gün artıyor. Bu alanda 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren SESA Grup & VENSİS, artan talebe cevap verebilmek için üretim hacmini ve tedarik ağını genişletiyor.

Birçok yerli ve yabancı markanın distribütörlük ve bayiliklerini bünyesinde bulunduran şirket, hem Ex-Proof hem de standart elektrik ve havalandırma ürünlerini kapsayan entegre bir tedarik modeli ile sanayinin farklı alanlarına çözüm sunuyor.

“BİR KAZANIN BEDELİ ÖLÇÜLEMEZ”



SESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Sarı, sanayide artan güvenlik beklentilerine dikkat çekerek işletmelere erken önlem çağrısında bulundu. Sarı, Ex-Proof ürünlerin önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ex-Proof ve yangına dayanıklı ürünler ilk etapta maliyetli gibi algılanabilir. Ancak yaşanabilecek bir kazanın hem insani hem de ekonomik bedeliyle kıyaslandığında bu maliyetin önemsiz olduğu görülür. Denetimleri beklemeden, doğru ekipman yatırımıyla işe başlamak işletmeler için en kritik adımdır.”

SANAYİNİN HER ALANINA UYGUN GENİŞ ÜRÜN GAMI

SESA Grup & Vensis; tersanelerden savunma sanayine, boya hanelerden fabrika üretim hatlarına kadar patlama riski bulunan alanlarda ihtiyaç duyulan Ex-Proof ekipmanların üretim ve tedariğini üstleniyor.

Şirketin ürün gamında; Ex-Proof aydınlatma armatürleri, Ex-Proof LED projektörler, Ex-Proof Elektrik panoları, Ex-Proof Fiş-priz grupları, Ex-Proof havalandırma sistemleri, Fan grupları ve riskli alanlarda kullanılan teknik ekipmanlar yer alıyor.

Ayrıca ihale dosyalarında talep edilen hem Ex-Proof hem de standart ürünlerin tamamını karşılayabilecek kapsamlı bir tedarik yapısıyla hizmet veriliyor.

MÜHENDİSLİK ODAKLI YÖNETİM MODELİ

ODTÜ Maden Mühendisliği mezunu olan Sinem Sarı, şirket yönetimini Makine Mühendisi Metin Velidedeoğlu ve Elektrik Mühendisi Mustafa Erman Sarı ile birlikte yürütüyor.

Sarı, yönetim modeline ilişkin olarak, “Satın alma ve karar verici yöneticilerle iletişimi ben sağlıyorum; teknik süreçler ise alanında uzman mühendislerimiz tarafından yönetiliyor. Bu yapı hem hız hem de teknik doğruluk açısından önemli avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

2026 HEDEFİ: TÜRKİYE GENELİNDE DAHA GÜÇLÜ BÜYÜME

Artan talep, genişleyen tesis kapasitesi ve mühendislik temelli tedarik modeliyle SESA Grup & VENSİS, 2026 yılında Türkiye genelinde daha güçlü ve yaygın bir büyüme stratejisi izlemeyi hedefliyor.

Şirket, Ankara merkez ofisi ve Çorum şubesi üzerinden Türkiye geneline ve Orta Doğu pazarına hizmet vererek sanayinin kritik ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı sürdürüyor.