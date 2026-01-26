Çorum Belediyesi’nin “Kadın Dergisi” İlvanlım, yayın hayatına başarılı bir biçimde devam ediyor. Derginin Ocak 2026 sayısı da yine kadın yazarların eserleri ile dolu dolu çıktı. Son derece kaliteli, kuşe kâğıda basılmış 104 sayfalık dergi, adeta bir “prestij kitap” niteliğinde.

İlvanlım’ın editörü Banu Özdil Yücel ile derginin yazarları, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın’ı Kadınlar Lokali’nde ziyaret ettiler.

Banu Özdil Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Feyza Aşgın’ın kendilerine daima ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirterek, yazar arkadaşları adına da teşekkürlerini sundu. Yücel ayrıca, kalemleriyle, fikirleriyle, emekleriyle katkı sunan arkadaşlarına da şükranlarını ifade etti.