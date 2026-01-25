Trabzon Vakfıkebir Kaymakamı Çorum Sungurlulu hemşerimiz Hacı Arslan Uzan, Düzce’nin Akçakoca ilçesine atandı.

Vakfıkebir’de vatandaşlar tarafından sevilen bir isim olan Kaymakam Hacı Arslan Uzan’ın tayini ilçede hüzünle karşılandı.

2021 yılından beri yaklaşık 5 yıldır Trabzon Vakfıkebir’de görev yapan Uzan’ın yeni görev yeri belli oldu. Kariyerine 2007 yılında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlayan ve 2009 yılında Bitlis Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliğine adım atan Uzan, Türkiye’nin pek çok bölgesinde kritik görevler üstlendi. Giresun-Alucra, Erzurum-Uzundere, Muş-Bulanık ve Çanakkale-Ezine gibi farklı dinamiklere sahip ilçelerde kaymakamlık yapan Uzan, aynı zamanda Bulanık, Erentepe ve Rüstemgedik belediyelerinde Belediye Başkan Vekilliği (Kayyım) görevlerini başarıyla yürüttü.

Görev yaptığı süre boyunca sadece bir devlet adamı olarak değil; samimiyeti, mütevâzı kişiliği ve dürüstlüğüyle de yediden yetmişe tüm halkın gönlünde taht kuran hemşehrimiz, arkasında derin bir sevgi ve saygı bağı bıraktı.