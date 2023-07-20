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Çorum FK'nın yeni sezonda oynayacağı maçlara passolig kartı olmayan taraftarlar giremeyecek. 11 Ağustos'ta başlayacak maçlar öncesi Çorum FK yönetimi bugün sabah saatlerinde Hürriyet Parkı yanında bulunan eski polis noktasını giydirerek Passolig başvuru bürosu olarak Kırmızı-Siyahlı taraflarların hizmetine açtı. Taraftarların bu hizmetten faydalanması için kimlik kartı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve 100 TL para ile hizmete başvurabileceği belirtildi. Yeni sezonun başlamasına 20 gün gibi kısa bir zaman kalması nedeniyle Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım, yığılma olmaması için taraftarların passolig başvuru bürosuna giderek bir an önce kartlarını çıkartmaları gerektiğini söyledi.