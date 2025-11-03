Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı.

Söz konusu veriyle birlikte 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak kesinleşti.

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyecek bu orana göre 2026 yılında zamlanacak kalemler şu şekilde:

TRAFİK CEZALARI

2025 yılında yürürlükte olan ve emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncel trafik cezaları şu şekilde:

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 11.631,65 TL olacak.

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 14.582,51 TL'ye çıkacak.

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma): 23.442,36 TL olarak uygulanacak.

Alkol testi yapmayı reddetmek: 33.317,76 TL'ye yükselecek.

Aracı plakasız kullanma: 19.719,92 TL olacak.

Çakar veya siren kullanma: 11.631,65 TL ceza kesilecek.

Drift atma: 58.212,53 TL'ye yükselecek.

Engelli park yerini işgal etme: 2.492,89 TL olacak.

Ehliyetsiz araç kullanma: 23.442,36 TL olarak güncellenecek.

Emniyet kemeri takmama: 1.245,81 TL olacak.

Emniyet şeridini ihlal etme: 11.631,65 TL'ye çıkacak.

Hız sınırını %10-%30 aşma: 2.719,39 TL olacak.

Hız sınırını %30-%50 aşma: 5.661,59 TL'ye yükselecek.

Hız sınırını %50'den fazla aşma: 11.631,65 TL ceza uygulanacak.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI

Yeni yılda pasaport harçları, defter bedeli ve ehliyet harçlarına yapılacak zam oranları da Yeniden Değerleme Oranı'na göre belirlenecek.

2026'da geçerli olacak fiyatlar şu şekilde:

6 aylık pasaport harcı, 2.359 TL'den 2.956 TL'ye yükselecek.

1 yıllık pasaport harcı, 3.424 TL'den 4.296 TL'ye çıkacak.

2 yıllık pasaport harcı, 5.630 TL'den 7.065 TL'ye yükselecek.

3 yıllık pasaport harcı, 7.999 TL'den 10.065 TL'ye çıkacak.

3 yıldan uzun süreli pasaport harcı, 11.274 TL'den 14.146 TL'ye yükselecek.

2026 ZAMLI EHLİYET HARCI

A Sınıfı ehliyet harcı, 1.882 TL'den 2.360 TL'ye çıkacak.

B Sınıfı ehliyet harcı, 5.678 TL'den 7.122 TL'ye yükselecek.

IMEI KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026 itibarıyla 45.614 TL'den 57,241 TL'ye yükselecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI

Eylül ayında yapılan zamla birlikte yurt dışına yapılacak uçuşlarda Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1.000 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yılda söz konusu tutar 1.255 TL'ye yükselecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam yapılacak.

Yılda 2 eşit taksitle ödenecek MTV için şu anda 2 bin 620 TL ödeme gerçekleştiren bir otomobil sahibi, gelecek yıl 3 bin 288 TL ödeyecek.