Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende resmi çelenk Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından konuldu, daha sonra ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi çelenk töreninin sona ermesinin ardından ise siyasi partiler tarafından da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Buna göre CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Vatan Partisi Milletvekili Adayı Mehmet Patlar ile Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanlığı adına çelenkler sunuldu. Siyasi parti temsilcileri daha sonra ise hep birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.