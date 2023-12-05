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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri ile çok sayıda parti üyesi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı. O dönemde parlamentoda sadece erkek milletvekilleri vardı. Oysa Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için verilen milli mücadelede kadınlar ve erkekler yan yana, omuz omuzaydı” dedi.



Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik yaşamda eşitlik arayışına vurgu yapan Anar, “Takvimler 5 Aralık 1934’ü gösterdiğinde ise biz kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçme ve seçilme hakkını kazandık. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün ifadesiyle; ‘kadının kurtuluş devrimi’ gerçekleşti. Bugün, bu kurtuluş devriminin 89. yıl dönümü. Kutlu olsun” diye konuştu.

Birçok gelişmiş ülkeden önce eşit yurttaşlığı elde etmenin haklı gururunu yaşayan kadınların 1935’te gerçekleşen seçimlerde aday olduğunu ve oy kullandığını kaydeden Anar, “Akın akın sandıklara koştu. Büyükşehirlerde kadın ve erkeklerin oy kullanma oranı birbirine çok yakındı. 17 kadın milletvekili Meclis’e girdi. Bir yıl sonraki ara seçimde kadın milletvekili sayısı 18’e çıktı. O dönem, Meclis’teki kadın milletvekili oranımız yüzde 4,6 oldu ve parlamentoda kadın temsilinde dünyada ikinci sıraya yerleştik. Bu gurur tablosunun üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen, kadınlar hala siyasette birçok eşitsizlikle karşı karşıya. Parlamentolar Arası Birlik’in 2023 verilerine göre dünyada parlamentoda kadın temsilinde 186 ülke arasında en alt sıralara geriledik. Pakistan, Suudi Arabistan ve Somali eşit temsilde bizim önümüzdeler” ifadelerini kullandı.

Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Başkanı Dinçer Solmaz ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun da kısa birer selamlama konuşmasının ardından İl Kadın Kolları tarafından hazırlanan etkinlik sahnelendi.