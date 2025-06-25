Alınan bilgiye göre S.Ç.’ye ait 06 AY 0709 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 25. Sokak’tan çalındı.

İhbar üzerine İl emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışma başlatıldı.

Olaydan kısa süre sonra çalınan otomobil Çepni Mahallesi Kavafiyeciler Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemelerinde otomobili çaldıkları tespit edilen E.Y. ve A.Ö., Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 37. Sokak’ta yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil sahibine teslim edildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK