Kaza, gece saatlerinde Çevreyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muhabir: İHA AJANS