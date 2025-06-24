Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Çorum'da aynı kuaförde çalışan arkadaşlar Salı günü izinli oldukları için hep birlikte Samsun'a denize girmek için yola çıktılar. M.C.Ç. idaresindeki 07 BPV 10 plakalı otomobil Yeşilkent Alt Geçit'ten geçerken direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton bariyere çarptı. Kazada, Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.H.K., İ.G., F.Ü.V. ve R.K. yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Vatandaşlar, Yeşilkent Alt Geçit'te daha önce de birçok kazanın yaşandığını hatırlatarak, "Burası artık 'ucube alt geçit' olarak anılıyor. Sürekli kaza oluyor ama bir önlem alınmıyor" diyerek tedbir alınmasını istediler.

Muhabir: İHA AJANS