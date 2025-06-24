Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara da sıçradı. Olayın ardından köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı yapılarda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da can kaybının yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğunu belirterek Arpalık Köyü halkına ve muhtar Fikret Söner’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi