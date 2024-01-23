Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kafkasevler 8. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki 16 ACL 280 plakalı otomobile pompalı tüfek ile ateş açtı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.