Türkiye'de mevduat ve fon yatırımcıları için önemli bir eşik yaklaşıyor. Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranlarının tekrar belirlenmesine sadece iki gün kaldı. Önceki düzenlemeyle artış gösteren stopaj oranlarının, 30 Nisan 2025 tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

FAİZ ARTIŞI STOPAJLARI DA ETKİLİYOR

Hürriyet'in haberine göre, son dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı, mevduat stopajlarının yeniden gözden geçirilmesine zemin hazırladı. Uzmanlar, stopaj oranlarında muhtemel bir artışın, mevduat faizlerinde sınırlı bir gerilemeye yol açabileceğini ve bunun Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımlarını da etkileyebileceğini vurguluyor.

MEVCUT STOPAJ SEVİYELERİ NE DURUMDA?

Güncel stopaj oranları şöyle:

6 aya kadar vadeli mevduatlar için: Yüzde 15

1 yıla kadar vadeli mevduatlar için: Yüzde 12

1 yıldan uzun vadeli mevduatlar için: Yüzde 10

Fonlarda ise:

Hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğun fonlarda: Yüzde 0

Değişken fonlar, fon sepeti fonları, katılım fonları, borçlanma araçları fonları, kıymetli maden fonları ve para piyasası fonları gibi diğer fon türlerinde: Yüzde 15

Bir yıl üstü elde tutulan ve yüzde 50'den fazla yerli hisse taşıyan değişken fonlarda: Yüzde 0

Bankaların yurt içinde ihraç ettiği borçlanma araçlarında:

1 yıldan kısa vadeli olanlarda: Yüzde 15

1 yıldan uzun vadelerde: Yüzde 10

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda ise tevkifat oranı değişmedi ve yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.

YENİ STOPAJLAR YATIRIMCIYI NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni düzenleme ile açılacak tüm mevduat hesapları ve yatırım fonlarında güncellenmiş stopaj oranları geçerli olacak. Halihazırda bulunan mevduat ve fonların stopaj oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Ancak, mevcut fonuna yeni bir fon ekleyen yatırımcılar için güncellenmiş stopaj oranı uygulanacak. Bu sebeple yatırımcılar, mevcut fonlarına başka bir aracı kurumdan ekleme yaparlarsa eski fonlarını eski stopaj oranından tutmaya devam edebilecekler. Yeni açılacak mevduatlarda stopaj artışı nedeniyle faiz gelirinde bir miktar azalma yaşanması bekleniyor.

30 Nisan 2025 itibarıyla stopaj oranlarının artırılması ya da mevcut seviyelerde tutulması yönünde iki olasılık bulunuyor. Yatırımcılar, Resmi Gazete'de yayımlanacak kararı yakından takip ediyor. Her iki durumda da yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

