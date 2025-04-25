Son dönemde yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan altın, rekor seviyelerin ardından ciddi bir değer kaybı yaşadı. Küresel ticaret savaşlarına dair yumuşama sinyalleri, piyasadaki risk algısını azaltınca yatırımcıların güvenli liman arayışı da zayıfladı. Peki, Cumhuriyet altını ne kadar? Ons kaç TL? Tam altın kaç TL? Yarım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? İşte, detaylar...

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Altın fiyatlarında ons bazında yıllık hedefler bu ay itibariyle ulaşılır oldu. Küresel ticarette karşılıklı tarifelerin etkisiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alma tehdidi eklenince fiyatlar tarihi zirve yaptı. Ancak Çin'e karşı tarifelerin yumuşatılabileceği sinyali ile Fed Başkanı'nın görevinde devam edeceğinin bildirilmesi küresel risklerde kısmi gerilemeye sebep oldu.

Bu gelişmeler ve açıklamalar, güvenli limana olan talebi azaltırken zirve noktadan gelen kar satışlarının etkisiyle fiyatlarda sert düşüş başladı. İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında sert dalgalanmalar dikkat çekiyor. Güne 4.129 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 4.097 lirayı, en yüksek ise 4.165 lirayı gördü. Şu dakikalarda ise gram altın 4.104 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında gün içinde dalgalı bir seyir izlendi. Güne 4.129 liradan başlayan gram altın, en düşük 4.097 lira, en yüksek ise 4.165 lira seviyesini gördü. Şu sıralarda gram altın 4.103 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise altın alım ve satım fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor. Gram altın, çarşıda 4.145 liradan alınırken, 4.201 liradan satışa sunuluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3349 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3316 dolar, en yüksek de 3370 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3321 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış:4.104,0040

Satış: 4.104,4370

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.348,25

Satış: 3.350,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.566,4100

Satış: 6.710,7500

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.085,77

Satış: 13.415,31

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.073,00

Satış: 27.304,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 26.265,6300

Satış: 26.760,9300

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 26.253,57

Satış: 26.748,57

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 27.413,63

Satış: 28.105,88

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.272,40

Satış: 3.222,11

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.788,15

Satış: 3.993,47

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 67.265,00

Satış: 68.312,00