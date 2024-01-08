Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in Mahmut Atalay Spor Salonu'nda sporculara başarılar dilediği pankart bir süre önce kaldırıldı. Sungurlu Belediyespor- Ankara Maliye arasında oynanan maç öncesi, pankartın yerinde olmadığını fark eden Belediyespor yetkilileri itiraz etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Başkan Abdulkadir Şahiner'in pankartı maç arasında tekrar asıldı.

Salonda indirilmesi gereken bir pankart varsa o da bu zamana kadar spora hiç bir desteği olmayanların pankartının indirilmesi gerekmektedir diyen İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, "Başkanımız her zaman sporun ve sporcunun yanındadır. Göreve geldiği günden bu zamana kadar, 9.5 yılda her branştan sporcuya destek vermiştir, vermeye de devam ediyordur. Sadece bu sene binlerce Sungurlulu genç, futboldan voleybola, tekvandodan güreşe bir çok branşta Belediyespor bünyesinde spor yapmaktadır. Başkanımız bu kadar çok fedakarlık yaparken, sporculara başarılar dilediği pankartın oradan indirilmesi basitlikten başka bir şey değildir. Sungurlu'nun sorunlarıyla ilgilenemesi gerekenler, bir pankartın peşine düşmesi, kabul edilir bir şey değildir" ifadelerini kullandı.