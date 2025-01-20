Antalya’da düzenlenen toplantıya Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda, yerli ve milli tohum geliştirme üzerine stratejiler ve üretici sorunları Bakan İbrahim Yumaklı’ya aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 9'uncu olduğunu belirterek, tohum üretiminde de dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığını bildirdi. Bakan Yumaklı, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliğince (PANKOBİRLİK) Antalya'da düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak istişareye ve sektörle iş birliği içinde çalışmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Konjonktür ne olursa olsun üreticinin her zaman üretmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan İbrahim Yumaklı, küresel salgın döneminde dünyada çiftçiler evlerinden çıkmazken, Türkiye'de çiftçilerin tarlasından, bağından, bahçesinden ayrılmadığını kaydetti. Şeker pancarı üretiminin de yüzde 40 artışla 3 milyon tona ulaştığının altını çizen Bakan Yumaklı, bunda bakanlığın, özel sektörün, mühendislerin, çiftçilerin emeğinin bulunduğunu ifade etti.

Suyun verimli kullanılması yönünde de çalışmalar yaptıklarının altını çizen Yumaklı, pancar sulamasında kullanılan suyun yüzde 90’ının yeraltı sularından elde edildiğini, özellikle Orta Anadolu bölgesinde su ihtiyacının had safhaya ulaştığını ve bunun için 2025 yılında su ve sulama projelerine bakanlıktan 106 milyar lira kaynak ayrıldığını müjdeledi.

Bakan Yumaklı, kooperatifleri güçlendirmek ve asıl görevlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla derecelendirilme uygulamasını başlattıklarını da belirterek kooperatiflerin temel varlık sebebinin üreticilerin ürünlerini en uygun ve doğru fiyatla pazarda satılmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'de şeker sektöründe 33 fabrika, 100 bin çiftçi bulunduğunu, 23 milyon ton da şeker pancarı üretiminin olduğunu kaydederek tohum üretiminde dışa bağımlılığımızın olmadığını sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi