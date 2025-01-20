Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Şeyhler Mahallesi’nden Arif, Burhan, Abdullah, Kadir ve Ümmühan Karatay'ın babası eski köy camii imamı Bekir Karatay ile Çeşmeören köyünden gelme, Mustafa, Nihat ve Murat Varan’ın annesi, Eczacı Hüseyin Aksungur’un kayınvalidesi, Almanya'dan emekli Fatma Varan hayatını kaybetti.

Fatma Varan ve Bekir Karatay’ın cenazeleri Akşemseddin Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katılarak acılı ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi