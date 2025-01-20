Çorum'un sokakları, Squid Game dizisinden ilham alınarak hazırlanan bir temizlik kampanyasına sahne oldu. Çorum Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, çöp atan vatandaşları 'oyunun dışına' iten Squid Game giysili askerler yer aldı.

"BİZİMLE OYUN OLMAZ"

Belediyenin hazırladığı videoda, yere çöp atan bir vatandaşın karşısına Squid Game dizisinden tanınan kıyafetli askerler çıktı. Askerleri gören vatandaş, yere attığı çöp şişesini hızla alarak olay yerinden uzaklaştı. Ancak askerler, yere çöp atan kişiyi kovalayarak "temizlik" mesajını güçlü bir şekilde vurguladı.

Videonun sonunda Çorum Belediyesi’nin dikkat çeken mesajı yer adı:

“Temizlik kırmızı çizgimiz. Bizimle oyun olmaz.”

Bu yaratıcı paylaşım, hem esprili diliyle hem de verdiği mesajla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Videoyu izleyen kullanıcılar, yorumlarında Çorum Belediyesi’nin çevre bilincine dikkat çekme çabasını takdir etti.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Belediyenin Squid Game temalı videosu, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi topladı. Kullanıcılar, verilen çevre mesajını esprili bir şekilde beğenirken, diğer belediyelere de benzer yaratıcı paylaşımlar yapmaları için çağrıda bulundu.