Yılmaz Kaya’nın başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Ankara yolu Ford Evlüce karşısında faaliyete geçen Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği, yeni binasıyla birlikte daha geniş ve modern bir ortamda hizmet vermenin gururunu yaşıyor.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyareti düzenledi.

Ziyaret sırasında yeni binanın üretim, depolama ve pazarlama ünitelerini gezerek bilgi alan CHP İl Başkanı Solmaz ve beraberindekiler, yapılan başarılı çalışmalardan dolayı birlik yönetimini tebrik etti.

Dinçer Solmaz, her zaman ve her koşulda üreticinin yanında olduklarını vurguladı.

Solmaz, Çorum çiftçisine daha iyi hizmet verebilmek adına hayata geçirilen yeni hizmet binasının tüm Çorum halkına ve üreticilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Birlik olarak her zaman çıtayı üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz Kaya ise, modern bir şekilde dizayn edilen yeni hizmet binalarının gelecek kuşaklara da önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, yeni hizmet binalarının açılışının da önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK