Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, hafta sonu Cumartesi Pazarı girişinde stant açarak yeni üye kayıtları oluşturdu. İl Temsilcisi Batak, emeklilerin hak ve menfaatini korumak, sorunlarını gündeme getirerek çözüme kavuşmasına yardımcı olmak, hak kayıplarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla yola çıktıklarını, şubeleşme yolunda hızla ilerlediklerini bildirerek, tüm emeklileri sendikaya üye olmaya davet etti.

Sendika Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker ve Yılmaz Topaktaş ile birlikte Cumartesi Pazarı girişinde stant açan İl Temsilcisi Sefa Batak, bir yandan yeni üye kayıtları yaparken, diğer yandan da emeklilerin sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.

Birlikte mücadele ederek emeklileri hak ettikleri yaşam düzeyine kavuşturmanın çabası içerisinde olduklarının altını çizen Sefa Batak, Gazi Caddesi, Kadeş Barış Meydanı ve bazı cadde ve mekanlarda da stant açarak sendikal çalışma yapacaklarını bildirdi.

Editör: HABER MERKEZİ