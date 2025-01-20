Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in öncülüğünde kurulan kooperatif kısa sürede önemli aşamalar kat etti.

ARAÇLAR İÇİN GENİŞ PARK ALANI

Çorum Şeker Fabrikası karşısında bulunan geniş bir araziyi kiralayan kooperatifin hizmet binası faaliyete başlarken, araçların park alanında da düzenlemeler yapıldı.

Nakliyeci esnafı ve kooperatif üyeleri araçlarını kooperatif alanına park etmeye başladılar.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi yönetimi, park alanının giriş çıkışlarının güvenli ve kontrollü olması için de gerekli önlemleri aldı. Park alanının girişine kontrol ve güvenlik kulübesi yerleştirildi. Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin, 24 saat süreyle giriş-çıkışların kontrolü ve araçların güvenliğini sağlayacak bir bekçinin görev yapacağını bildirdi.

ÜYE KAYDINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’nde üye kayıtları da aralıksız olarak devam ediyor. Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin, nakliyeci esnafının kooperatife üye olmak için gösterdikleri ilginin son derece memnun olduklarını söyledi. Şu ana kadar beklentilerinin üzerinde bir taleple karşılaştıklarını söyleyen Tahsin Şahin, tüm nakliyeci esnafını kooperatiflerine üye olmaya davet etti.

“İŞVEREN İLE ESNAF ARASINDA KÖPRÜ OLACAĞIZ”

S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Tahsin Şahin, nakliyeciliğin meşakkatle ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirterek, “Bizim meslektaşlarımız günlerce evlerinden, ailelerinden uzak, ömürlerini yollarda geçiriyorlar. Bunun karşılığında da arzu ettikleri kazançları sağlamakta zorluk yaşıyorlar. Bu nedenden dolayı meslektaşlarımıza iş imkânı yaratmak, işveren ile aralarında köprü görevini yerine getirmek amacıyla böyle bir kooperatif kurmaya karar verdik. Kısa sürede de çok önemli bir yol aldık. Allah’ın izniyle üyelerimizin desteğiyle de kooperatifimizi büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Tüm nakliyeci esnafını kooperatifimize üye olmaya çağırıyorum. Gelin, güçlerimizi birleştirerek, işimizi çoğaltalım, aşımızı paylaşalım” dedi.

“ÇORUM’UN YÜKÜNÜ TAŞIMAYA TALİBİZ”

Çorum’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının yöneticilerine de seslenen Başkan Tahsin Şahin, “Biz, Çorum’un yükünü taşımaya talibiz. Çorum’dan yapılacak olan nakliye ihtiyacının Çorum esnafı tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Bunun için de işbirliğine hazırız. Tüm işverenlere çağrımız önceliği Çorum esnafına vermeleridir. Biz kooperatif olarak da bu konuda gerekli girişimleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: SELDA FINDIK