İYC Genel Kurulu’na Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Abdurrahman Çırak, Çorum İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ayhan Boyraz ve İYC üyeleri katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığına Aydın Hoşbaş seçilirken divan üyeliği görevini ise Hüseyin Kılıç ile Bülent Öztürk üstlendi. Tek liste halinde gidilen seçimde Şahin Çalışkanoğlu yeniden İYC Şube Başkanlığı’na seçildi.

Şahin Çalışkanoğlu’nun başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı: “Mustafa Eker, Ubeydullah Ahıskalı, Mehmet Ziya Hoşbaş, Ertuğrul Eren, Adem Sadal, Mustafa Mansur Yalvaçer.

Denetim Kurulu’na İlhan Çakıcı, Hakkı Samed Çinkaya ve Hasan Demirer’in seçildiği kongrede Şube Müşavere Heyeti üyeliğine ise Halil İbrahim Aşgın, Mustafa Tuzcu, Mustafa Aydın Hoşbaş, Veysal Yetik, Bekir Yıldırım, Hamza Yıldız, Faruk Özyılmaz, Orhan Horan, Ömer Kılıç, Cemal Ersoy, Hüseyin Kılıç, Bahadır Şimşek ve İbrahim Ethem Demirci seçildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ