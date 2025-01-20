Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı” sağlıklı bir işyeri için temel unsurları yansıtan; işyeri politikası, kurumsal yapı, fiziksel çevre, yaşam tarzı ve kişisel sağlık becerileri, sağlık hizmetleri sunumu ve çevre üzerine etki düşünülerek tasarlandı.

Program işveren/idare, işçi/çalışan ve toplum katılımı ile sağlıkla ilgili beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında çalışanlarda davranış değişikliği sağlayarak sağlığı desteklemek ve geliştirmek; sağlıklı, güvenli ve üretken bir iş yeri ortamı oluşturmayı hedefledi.

Bu kapsamda 2022 yılında Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri belgesi almaya hak kazanan İl Sağlık Müdürlüğü Bakanlıkça görevlendirilen denetim ekibince değerlendirilerek, belgenin devamlılığına karar verildi.

Denetim sonrasında ise Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi evsahipliğinde denetim ekibiyle Çorum Tarihi Müzesi ziyaret edildi. Müze Müdürü Metin Çakar’ın sunumu ile müze gezisi tamamlandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR