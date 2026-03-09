Çorum merkeze bağlı Ahmetoğlan Köyü nüfusuna kayıtlı Asiye Akgül (94), İstanbul’da vefat etti.

Ahmetoğlan Köyü’nden Hasgül Akgül’ün eşi, İsmail Akgül ve Müazes Öztürk’ün anneleri, Berna ve Şeref Öztürk’ün anneannesi, Üçköy’den Köyü’nden Mehmet Öztürk’ün kayınvalidesi Asiye (Iraz) Akgül, hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi saat 10.00’da Üçköy Köyü Dernek binasında düzenlenen rızalık alma erkanının ardından Ahmetoğlan Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi