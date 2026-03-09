MHP eski İl Başkanı İsmail Çabuk için Akşemsettin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İsmail Çabuk’un naaşı, dualar eşliğinde Ulumezar’da defnedildi.

Cenazeye AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Anahtar Parti (A Parti) İl Başkanı Nurullah Müstet, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Taşkan ile birlikte merhumun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi