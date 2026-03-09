Recepoğulları Un İrmik Gıda Makina ve Hayvancılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi yetkililerinden Ahmet Barlık, Abdulhalik Barlık ve Aleyna Barlık'ın babaları ve Nuri Barlık’ın kardeşi Yusuf Barlık hayatını kaybetti.

Hatice Barlık’ın eşi olan Yusuf Barlık’ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Merhum Barlık için Akşemseddin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Barlık’ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Anahtar Parti (A Parti) İl Başkanı Nurullah Müstet, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Taşkan ile birlikte merhumun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR