Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Kuyucu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Kuyucu, Türk kadınının tarih boyunca cesareti, fedakârlığı ve vatan sevgisiyle önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Açıklamasında Türk kadınının tarihsel ve toplumsal önemine dikkat çeken Ahmet Kuyucu, anneliğin kutsallığından destanlardaki kahraman kadınlara kadar birçok örnek verdi. Kuyucu, Türk kadınının; Banu Çiçek’te cesaret, Gevher Nesibe ve Hafsa Sultan’da merhamet, Zübeyde Hanım’da fedakârlık, Kara Fatma, Şerife Bacı ve Nene Hatun’da ise yiğitlikle temsil edildiğini ifade etti. Ayrıca Halide Edip Adıvar’ın vatan sevgisinin simgesi olduğunu belirtti.

Kadınların kamu çalışma hayatında büyük fedakârlıklarla devlete ve millete hizmet ettiğini dile getiren Ahmet Kuyucu, devletin kadın çalışanların yaşamını kolaylaştıracak adımlar atmasının hem anayasal hem de toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Kuyucu, kadın kamu çalışanlarının çalışma hayatında çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını da belirterek, mobbing ve şiddetin önemli sorunlar arasında yer aldığını ifade etti.

Aşırı iş yükü ve kreş ihtiyacının halen çözülememiş temel problemlerden olduğunu söyleyen Kuyucu, sözleşmeli çalışma sisteminin de kadın çalışanların ailelerinden uzak kalmasına neden olduğunu kaydetti.

Türk Sağlık-Sen olarak bu sorunların çözümü için mücadele ettiklerini belirten Kuyucu, kadın çalışanların sendikal hayatta daha aktif yer almalarının önemine değindi. Osmanlı döneminde ilk kadın memurlardan Bedra Osman’ın kadın memurların hakları için verdiği mücadelenin bu alandaki ilk kazanımları oluşturduğunu hatırlattı.

Kadınların toplumsal yaşamda, çalışma hayatında ve sendikal mücadelede daha güçlü şekilde yer almasının önemine vurgu yapan Kuyucu açıklamasının sonunda, başta vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerin eşleri ve anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ